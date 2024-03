Casa Walter, il rifugio per senza dimora gestito dalla Comunità di Sant'Egidio

Nel centro di Milano, si realizza un sogno di speranza chiamato "Casa Walter". Questo innovativo progetto, ideato e portato avanti con passione dalla Comunità di Sant'Egidio Milano, si propone di offrire un nuovo inizio a persone anziane e malate senza dimora, che hanno affrontato prove difficili e la solitudine.

Casa Walter è un esperimento di 'housing first', un modello rivoluzionario che mira a superare l'approccio tradizionale all'assistenza, fornendo direttamente un tetto a coloro che ne sono privi. Da febbraio 2022, le porte di un appartamento spazioso e accogliente si sono aperte per accogliere Vito, Nello e Stephen, tre persone che hanno vissuto per anni l'incertezza della vita di strada.

In un contesto dove l'emergenza abitativa è sempre più pressante, Casa Walter rappresenta una risorsa fondamentale. Oltre a offrire un rifugio sicuro, il progetto si concentra anche sull'inclusione sociale e sul sostegno psicologico e sanitario per i suoi ospiti.