Corridoi umanitari, arrivati oggi 51 profughi dal Libano. A 13 anni dall'inizio della guerra in Siria, non dimentichiamo questo conflitto e le sue vittime

Tredici anni di guerra in Siria. E di origine siriana sono quasi tutte le 51 persone arrivate questa mattina, venerdì 22 marzo, all’aeroporto di Roma Fiumicino e accolte in Italia grazie ai corridoi umanitari realizzati da Comunità di Sant’Egidio e Chiese protestanti.



51 persone, di cui 19 minori, provenienti da vari campi profughi del Libano e da diversi centri - Beirut, Homs e altri territori del Paese da dove sono giunti, negli scorsi mesi ed anni, per fuggire dal conflitto in Siria - saranno accolte dalla Comunità di Sant’Egidio, Chiese, famiglie, Operazione Colomba e dalla Diaconia valdese in varie regioni e città d’Italia, tra le quali Firenze, Torino, Torre Pellice (TO), Campobasso, Padova, Roma.



Il loro ingresso in Italia è reso possibile grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri, che dal febbraio 2016 hanno portato nel nostro Paese, dal Libano, oltre 2.800 persone.



Sono profughi che fuggono dalla guerra e dalle sue devastanti conseguenze. Il 15 marzo 2011 iniziava infatti in Siria un conflitto che ha causato milioni di profughi, migliaia di scomparsi e un numero imprecisato di morti, forse 500.000, distruzione e sofferenze per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, le donne e le persone anziane. Dopo 13 anni, il conflitto purtroppo prosegue e la crisi umanitaria continua a peggiorare. Il terremoto del 6 febbraio 2023 ha ulteriormente aggravato la situazione.



I corridoi umanitari, interamente autofinanziati, sono un’iniziativa della società civile che coniuga la salvezza dai viaggi in mare con accoglienza e integrazione. Una best practice riconosciuta a livello internazionale che può diventare un modello per tutta l’Unione Europea. Complessivamente in Europa con i corridoi umanitari sono arrivati oltre 6.800 rifugiati.