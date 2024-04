Giornata Internazionale dei Rom e Sinti: unione e memoria alla casa dell'Amicizia della Comunità di Sant'Egidio. Sala Benedetto XIII, Via di San Gallicano 25a, ore 16

In occasione della giornata internazionale dei Rom, Sinti e Caminanti, la Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con l'UCRI (Unione delle Comunità Romanes in Italia) organizza un evento celebrativo nella sala Benedetto XIII della Casa dell'Amicizia della Comunità di Sant'Egidio, situata in via di San Gallicano 25a. L'evento include un concerto di musica balcanica e tradizionale eseguito dall'orchestra "Romanì Project" e la recitazione di poesie da parte del poeta rom kosovaro Agim Sajti. Sono inoltre presentate testimonianze dirette di membri delle comunità rom e sinti.



Questa giornata si propone di commemorare il primo congresso mondiale del popolo rom, che si tenne nei pressi di Londra l'8 aprile 1971, data in cui fu fondata la Romani Union (Unione Internazionale Romanì).