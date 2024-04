Un Campo Medico per bambini e donne del quartiere di Katwe a Kampala in Uganda

In Uganda, nel popoloso quartiere di Katwe a Kampala, la Comunità di Sant'Egidio ha organizzato, subito dopo la celebrazione della Pasqua, un Campo Medico, rivolto in particolare a bambini e donne. Più di 200 di loro hanno beneficiato di questa assistenza medica gratuita.

A Katwe la Comunità ha una Scuola della Pace dove i bambini - spesso costretti a mendicare durante la settimana - possono tornare a vivere un'infanzia "normale", studiando e giocando proprio come gli altri.

Il Campo Medico - che Sant'Egidio, con la collaborazione di alcuni volontari, cerca di realizzare con regolarità - non mira a sostituire il sistema sanitario, ma porta in questo quartiere povero e marginale le cure mediche di base a persone che normalmente non possono accedere all'assistenza sanitaria.

I bambini, insieme alle loro mamme, sono stati i maggiori beneficiari. Molti di loro sono malnutriti, con gravi conseguenze per la salute e la crescita. In particolare per i più piccoli, tra i 6 mesi e 2 anni di età, anche una malattia banale, come un raffreddore, può avere effetti molto gravi.

Per le madri, il Campo medico è anche l'occasione di chiedere consigli, farsi aiutare a proteggere la vita dei più piccoli. C’è ancora molto da fare, ma la certezza che la presenza della Comunità non sia soltanto un episodio, ma una storia di amiciza, è motivo di speranza. Come ha detto una delle madri che hanno ricevuto assistenza: "Sant’Egidio ci ha insegnato il significato della parola fedeltà”.