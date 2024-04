Il 56° anniversario della Comunità di Sant'Egidio in Belgio: la liturgia e l'incontro con i rifugiati dei corridoi umanitari e le loro famiglie

Con una celebrazione di ringraziamento nella Cattedrale di Nostra Signora ad Anversa, in Belgio, la Comunità di Sant'Egidio ha festeggiato il 56° anniversario della sua fondazione a Roma. La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Jean-Claude Hollerich sj, arcivescovo di Lussemburgo, insieme al vescovo di Anversa Johan Bonny e al vescovo di Liegi Jean-Pierre Delville. Nell'omelia, il cardinale ha riflettuto sulla missione che il Cristo risorto ha affidato ai discepoli.



Tra i numerosiamici presenti, vi era anche il ministro degli Interni, Annelies Verlinden.



Nel corso della mattinata, si è tenuto un incontro con le famiglie coinvolte nei Corridoi Umanitari, in gran parte siriane e afghane. Per molti di loro, che stanno vivendo un percorso di integrazione in Belgio, è stata un'occasione commovente d'incontrarsi nuovamente, grazie anche alla presenza di Daniela Pompei e Maria Quinto, responsabili del progetto, venute appositamente da Roma per incontrarli.