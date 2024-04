Corridoi umanitari: celebrata a Fiumicino la festa dell'accoglienza. Il servizio di TGR Lazio

All'aeroporto Leonardo da Vinci il saluto di "Benvenuti in Italia" ai 97 rifugiati dal Corno d'Africa arrivati con un volo dell'Ethiopian Airlines da Addis Abeba

"Questa di oggi non è solo una festa dell'accoglienza e dell'integrazione ma è anche una festa della diplomazia".

Lo ha detto oggi all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino l'ambasciatore Pierfrancesco Sacco che, in rappresentanza del Ministero degli Esteri, ha dato il "Benvenuti in Italia" ai 97 rifugiati dal Corno d'Africa arrivati con i corridoi umanitari con un volo dell'Ethiopian Airlines da Addis Abeba.

"La diplomazia italiana, il Ministero degli Esteri, l'ambasciata e i consolati - ha aggiunto - sono al servizio dell'Italia nel senso che sono al servizio dell'Italia come attore e promotore di pace, di sviluppo sostenibile e di solidarietà".

Da parte sua, il viceprefetto Carla Di Quattro, in rappresentanza del Ministero degli Interni, ha detto che "per il governo italiano è molto importante un avvenimento come quello di oggi e quindi l'arrivo in modo legale e sicuro di tante persone da un paese terzo che verranno accolte grazie alla Comunità di Sant'Egidio e ad altre associazioni del nostro territorio proprio per essere integrate ed essere un domani, tutti insieme, cittadini d'Italia".