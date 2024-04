Una tempesta tropicale ha colpito Maputo, in Mozambico. I Giovani per la Pace portano aiuti dove le case sono state distrutte dalla violenza dell'acqua

Le intense piogge e la tempesta tropicale Filipo che hanno colpito Maputo, in Mozambico, nelle ultime settimane hanno causato inondazioni, danni e la distruzione di case, soprattutto nei quartieri periferici.

Domenica 14 aprile pomeriggio, i Giovani per la Pace di Maputo hanno fatto visita alle persone gravemente colpite dalle piogge nel quartiere Polana-Caniço, portando un messaggio di vicinanza e un kit di generi alimentari di prima necessità.

A Polana-Caniço, un quartiere periferico della città, la Comunità è presente da oltre 30 anni con la sua Scuola della Pace, che ogni settimana accoglie più di 50 bambini e adolescenti. I Giovani per la Pace conoscono bene la realtà del quartiere e i suoi abitanti, con cui hanno costruito un legame profondo nel corso degli anni.

Durante le visite, i Giovani per la Pace, accompagnati dagli adolescenti della Scuola della Pace, hanno incontrato soprattutto anziani soli e malati, e famiglie le cui case erano state parzialmente distrutte dalla tempesta.

Tutti hanno accolto con grande gioia e gratitudine i kit consegnati, apprezzando soprattutto la visita e il calore dell'amicizia. Un impegno che non si conclude qui, ma che proseguirà con nuovi aiuti e azioni di sostegno.

Come recita lo slogan dei Giovani per la Pace, "O mundo muda a cada gesto teu" (Il mondo cambia con ogni tuo gesto). La loro azione a Polana-Caniço è un esempio concreto di come la solidarietà e la vicinanza possono fare la differenza nella vita delle persone, soprattutto nei momenti di difficoltà.