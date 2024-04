Sant'Egidio in Belgio in difesa della "vita fragile" degli anziani

In Belgio, dove è già vigente da anni una legge sull'eutanasia attiva, si è recentemente aperto un dibattito sulla vita fragile degli anziani, introducendo la possibilità di considerare la volontaria "uscita dalla vita" come un'opzione possibile per risolvere il problema economico legato all'aumento delle esigenze assistenziali legate alla crescita della popolazione anziana.

La Comunità di Sant'Egidio ha reagito pubblicamente con vigore a questa gravissima affermazione di "cultura dello scarto", organizzando dibattiti e manifestazioni pubbliche, ad Anversa e in altre città del Belgio, che hanno visto gli anziani protagonisti e proponendo un modello di assistenza alternativo, individuato nel programma "Viva gli anziani!", già attivo ad Anversa: "Il programma assicura un follow-up sistematico di tutti gli ultraottantenni di un determinato distretto, in modo da rendere possibile un intervento tempestivo su problemi minori o maggiori e da evitare in molti casi l'invio quasi automatico a un centro di assistenza residenziale. Il programma coinvolge con successo dei volontari, spesso ultraottantenni essi stessi!".