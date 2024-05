In Benin Sant'Egidio raccoglie le religioni per l'Incontro di dialogo “L’audacia della pace”

La Comunità di Sant’Egidio di Savè, città all’interno del Benin, ha organizzato un incontro di dialogo interreligioso sul tema «L’audacia della Pace».

Il meeting ha visto la partecipazione di circa 500 persone, rappresentanti delle chiese cristiane, dell’Islam, delle religioni tradizionali. Il Benin è un paese con una grande varietà di religioni: i cristiani rappresentano il 43% della popolazione, seguiti dai musulmani con poco più del 25%. Il resto dei beninesi seguono religioni locali o culti animisti.

I rappresentanti religiosi si sono interrogati sull’urgenza di costruire una pace stabile e duratura attraverso il dialogo in una zona del paese attraversata, anche nel recente passato, da tensioni etniche i leader religiosi.

Un segno della concordia tra le diverse confessioni è stata la partecipazione di tutti alla celebrazione del centenario della parrocchia Saint Joseph di Savé che ha ospitato l’incontro.

Alla fine della manifestazione è stata data lettura all’Appello di Pace dell’incontro internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio a Berlino lo scorso settembre, che è stato sottoscritto dai rappresentanti delle religioni, come impegno “a costruire ponti e non più di muri” e a convivere nel rispetto delle diversità.