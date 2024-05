La povertà è in aumento, aumentiamo la solidarietà!

L'Istat ha lanciato un grido d'allarme: oltre 5,7 milioni di persone in Italia vivono sotto la soglia di povertà assoluta, tra cui 1,3 milioni di minori. Sono cifre che fanno male al cuore, ma non possiamo rassegnarci!

Come Comunità di Sant'Egidio, da anni operiamo in prima linea contro la povertà, offrendo cibo, sostegno e speranza a chi ne ha più bisogno. Abbiamo visto con i nostri occhi come con un aiuto concreto si può risalire la china e ricostruire una vita dignitosa.

Per questo oggi chiediamo il tuo aiuto! Con il tuo aiuto possiamo dare un contributo concreto a chi ne ha più bisogno: