A Genova a 80 anni dai bombardamenti che colpirono la città, una marcia di bambini per la pace

Il 22 maggio a Genova più di 2000 bambini e ragazzi della scuole della città hanno partecipato alla manifestazione “Facciamo la pace?”, sfilando per le vie del Centro Storico e del Porto Antico fino a piazza De Ferrari. A 80 anni da uno dei grandi bombardamenti che hanno colpito la città, il grido di pace dei bambini è stato raccolto da tanti cittadini e famiglie che si sono uniti al corteo. Significative sono state anche le testimonianze di chi la guerra l'ha vissuta, come quella di un'anziana signora genovese, bambina al momento del bombardamento e di una giovane siriana, arrivata in Italia con i Corridoi Umanitari. Da loro l'esortazione alle giovani generazioni a mettere sempre il dialogo al primo posto nei rapporti umani e sociali.