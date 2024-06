A Beira, in Mozambico, la Campagna solidale dei Giovani per la Pace per i bambini di strada

In occasione della Celebrazione della giornata internazionale dei bambini, che in alcuni paesi si celebra il 1 giugno, i Giovani per la Pace di Beira in Mozambico hanno organizzato una campagna solidale, dedicata ai bambini di strada, che hanno chiamato "50mila sorrisi".

Diverse centinaia di bambini dei quartieri più poveri della città e soprattutto i bambini che vivono per strada, sono stati invitati nelle sedi di Sant'Egidio dove hanno ricevuto un aiuto per la cura dell'igiene personale. I Giovani per la Pace si sono improvvisati parrucchieri, hanno offerto manicure e pedicure, suscitando grande entusiasmo in bambini che, come hanno sottolineato i responsabili delle Scuole della Pace che si occupano di loro, non possono facilmente lavarsi, o curare il proprio aspetto. Un fatto che ne accentua l'emarginazione, e comporta difficoltà in tutte le relazioni sociali e nell'inserimento scolastico. Al contrario, oggi per tutti è stato possibile indossare abiti nuovi e puliti, sfoggiare un nuovo taglio di capelli, e mostrare a tutti i 50mila sorrisi che i Giovani per la Pace si erano prefissi di suscitare in questa Giornata.