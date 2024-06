La Casa dell'Amicizia: la risposta di Sant'Egidio all'aumento della povertà

TGR "Buongiorno Regione" ha trascorso la mattina del 6 giugno nel quartiere romano del Tuscolano per raccontare la realtà della Casa dell'Amicizia, un centro nato durante la pandemia per rispondere alle emergenti necessità alimentari e sociali di tante persone trovatesi improvvisamente senza risorse.



Attraverso le testimonianze di volontari e beneficiati, si scopre come questo spazio sia diventato un punto di riferimento per centinaia di persone. Tra distribuzioni di pacchi alimentari, servizi di doposcuola e cene per senza dimora, la Casa dell'Amicizia dimostra come la solidarietà e l'impegno possano trasformare vite.

Secondo i dati ISTAT, nel 2023 in Italia ci sono stati oltre 5,6 milioni di persone in povertà assoluta. In questo contesto, iniziative come quella della Casa dell'Amicizia sono essenziali per offrire sostegno concreto e speranza a chi ne ha più bisogno.

Scopri come aiutare: https://poverta.santegidio.org