A Sessa Aurunca il 7 giugno l'incontro "L'importanza dei corridoi umanitari nell'accoglienza e integrazione". Auditorium Papa Francesco, ore 17:30

Venerdì 7 giugno, alle ore 17.30, presso l’Auditorium ‘Papa Francesco’ – Centro Pastorale Diocesano Ss. Casto e Secondino, in Sessa Aurunca, si terrà la presentazione del progetto di accoglienza “Corridoi Umanitari’. “L’importanza dei corridoi umanitari nell’accoglienza e l’intergrazione” è il tema dell’incontro nato dalla collaborazione della Caritas diocesana con Assopace Aurunca ETS – Centro di Accoglienza SAI – Sessa Aurunca e la Comunità di Sant’Egidio.

Alla presenza del Vescovo S.E. Mons. Giacomo Cirulli, interverrà il prof. Roberto Morozzo Della Rocca, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre.



“Corridoi umanitari” è un’iniziativa realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e la Cei-Caritas, autofinanziata, che ha come principali obiettivi: evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini; concedere alle persone, “in condizioni di vulnerabilità”, un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario.