Una nuova sede - temporanea - per la Villetta della Misericordia, la struttura di accoglienza all'interno del Policlinico Gemelli, a Roma

Giovedì 13 giugno la nuova sede temporanea della Villetta della Misericordia - la struttura aperta nel 2016 all'interno del Policlinico Gemelli di Roma, dalla collaborazione con l'Università Cattolica, l'Istituto Toniolo e gestita dalla Comunità di Sant’Egidio, per ospitare e avviare percorsi di integrazione persone senza dimora - è stata benedetta da Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica, insieme a Mons. Marco Gnavi della Comunità di Sant’Egidio.

Il Direttore Generale del Policlinico Gemelli, Marco Elefanti, ha sottolineato come ormai non si può pensare al Policlinico Gemelli senza la Villetta, in quanto ormai parte integrante dell’istituzione.

La struttura accoglie attualmente 20 persone. Dall'inizio delle attività, circa l'80% dei 126 ospiti ha trovato una sistemazione in famiglia o in co-housing.

L’attuale struttura prefabbricata e’ stata realizzata in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione iniziati a marzo, che coinvolgono gli spazi della precedente struttura.