Le Scuole della Pace in Africa celebrano la Giornata del bambino africano

Il 16 giugno si celebra la Giornata del Bambino Africano, una ricorrenza introdotta nel 1991 dall'Unione Africana per commemorare la tragica strage di studenti avvenuta a Soweto nel 1976, durante una protesta contro la segregazione razziale nell'accesso all'istruzione. Questa giornata non è solo un momento di ricordo, ma anche un'occasione per riflettere e impegnarsi sui diritti dei bambini nel continente africano, il più giovane del mondo.



La Comunità di Sant'Egidio ha sempre dimostrato un profondo affetto per l'Africa e il suo futuro, lavorando con impegno fin dagli anni '90 a favore delle giovani generazioni africane. Sant'Egidio, sin da subito, ha sviluppato programmi essenziali dedicati soprattutto all'infanzia, come le Scuole della Pace.

La Giornata del Bambino Africano è stata celebrata in tante città dell'Africa con feste e momenti di cui pubblichiamo alcune immagini.