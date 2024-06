W la Scuola. Esperienze e buone pratiche per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Lunedì 24 giugno a Roma, Aula Giulio Cesare, Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio 1, ore 17:30

La Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con la Commissione scuola di Roma Capitale, promuove la conferenza “W la Scuola – Esperienze e innovazione sociale per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa”, che si tiene lunedì 24 giugno alle 17:30 nell’Aula Giulio Cesare del Palazzo Senatorio in Campidoglio.

Verranno presentati i dati e le esperienze raccolte in due anni di lavoro della Comunità di Sant’Egidio attraverso il programma “W la Scuola” e il progetto “Valori in Circolo” selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” (scopri di più) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Rappresentanti delle istituzioni, tra cui Paolo Ciani, deputato e capogruppo di DEMOS - Democrazia Solidale all’Assemblea capitolina, e Carla Consuelo Fermariello, presidente della Commissione Capitolina Scuola, dialogheranno con le “voci dei territori”: dirigenti scolastici, assessori municipali, docenti, mediatori culturali e alunni, con l’obiettivo di condividere soluzioni innovative ed efficaci contro la dispersione scolastica e la povertà educativa.

