Nell'ambito di Art Night Venezia: L'arte libera la notte, incontro il 22 giugno con la Comunità di Sant'Egidio dalle ore 20 alle 23

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, offre un'apertura straordinaria ad ingresso gratuito dalle ore 20:00 alle 23:00 (chiusura biglietteria alle 22:30).



Durante la serata, sarà possibile visitare le due mostre in corso: "Naufragi e Approdi" e "Capolavori Dorati". La mostra "Naufragi e Approdi", curata da Alessandro Zuccari, presenta installazioni e opere di César Meneghetti e degli artisti con disabilità dei Laboratori d'Arte della Comunità di Sant’Egidio. Saranno presenti momenti di incontri e testimonianze sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza, approfondimenti con la Comunità di Sant’Egidio e visite guidate alle opere esposte nell'atrio, per una serata di cultura, solidarietà e riflessione.



Inoltre, il personale del museo sarà a disposizione per introdurre la mostra allestita al secondo piano, dove i capolavori dorati della Galleria Nazionale dell’Umbria incontrano l’Arte Contemporanea, offrendo un'esperienza unica e arricchente.