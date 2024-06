Il Play Music Stop Violence arriva ad Ostia. Il 27 giugno alle 21 sul palco di piazza Anco Marzio si esibiranno vincitori del contest, gli artisti vincitori delle passate edizioni e tanti ospiti speciali

Dopo il successo della passata edizione in Piazza del Popolo e del primo dei due appuntamenti del 2024 al Teatro di Tor Bella Monaca torna il contest musicale per giovani musicisti e band emergenti, organizzato dal movimento dei Giovani per la Pace e dalla Comunità di Sant’Egidio.



La seconda data dell'evento che quest'anno si tiene il periferia è giovedì 27 giugno alle 21; sul palco di piazza Anco Marzio a Ostia si esibiranno vincitori del contest, gli artisti vincitori delle passate edizioni e tanti ospiti speciali. L'ingresso è gratuito.



L’idea del contest nazionale, alla sua XII edizione, nasce dalla convinzione che la musica e i giovani abbiano una grande forza che concretamente può cambiare il mondo. Le canzoni in gara racconteranno i problemi del mondo di oggi ma soprattutto lanceranno attraverso i loro testi e la loro musica un forte messaggio positivo per il cambiamento del mondo. Il tema della pace, insieme ad altri temi attuali e urgenti - la guerra, la messa al bando delle armi, la violenza nelle sue varie forme, l’ecologia ambientale ed umana, l’accoglienza verso chi è costretto a lasciare il proprio paese, il vivere insieme tra culture diverse - ispirano i brani originali dei giovani musicisti.



L’evento è organizzato all’interno del progetto Valori in Circolo, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e ha il sostegno dell’Assessorato capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.



Per partecipare, info e prenotazioni www.playmusicstopviolence.com



Email: [email protected] Tel. +39 06 58566600 Mob: +39 320 451613