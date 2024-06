Giovani per la pace in preghiera per la fine della violenza. A Primavalle il ricordo di Michelle, a un anno dalla sua scomparsa

Giovedì 27 giugno, alla vigilia dell'anniversario della scomparsa di Michelle Causo, giovane di 17 anni tragicamente scomparsa un anno fa, i Giovani per la Pace di Sant'Egidio si sono riuniti per ricordarla e pregare insieme per la fine di ogni violenza. L'evento si è tenuto nel Parco Dominique Green a Primavalle e ha riunito circa 200 persone del quartiere: giovani, anziani, bambini, adulti.



Centrale è stata la preghiera: "Non vogliamo più che giovani vite come quella di Michelle ci siano portate via. È un’emorragia di vita e di sogni che non possiamo più sopportare. Ma per questo oggi ci fermiamo e tocchiamo anche noi il lembo del mantello del Signore", ha detto don Francesco Tedeschi nella sua omelia, commentando il Vangelo di Marco, la guarigione di Gesù dell'emorroissa.



Attraverso alcune testimonianze, i Giovani per la Pace hanno lanciato un messaggio a tutti i giovani del quartiere, un invito accorato a far sentire la propria voce, ad essere insieme un'alternativa a un mondo violento con la solidarietà e l'impegno per la pace, a partire dai più piccoli, dai bambini e da chi è più in difficoltà.



Inoltre il pomeriggio è stato arricchito dall'esibizione musicale delle studentesse e degli studenti della Scuola Germanica di Roma che hanno eseguito vari brani. Al termine, con una processione composta, si è voluto rendere omaggio a Michelle e a tutte le vittime della violenza deponendo un fiore nel luogo in cui la ragazza venne ritrovata senza vita un anno fa.