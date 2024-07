A 17 anni dal suo martirio, ricordiamo Floribert Bwana Chui, della Comunità di Sant'Egidio di Goma, ucciso per aver resistito alla corruzione

Ricorre oggi l’anniversario della morte di Floribert Bwana Chui, fratello della Comunità di Sant’Egidio nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso a Goma l’8 Luglio 2007 per essersi opposto alla corruzione.



LA STORIA DI FLORIBERT

Alla memoria di Floribert - di cui è in corso il processo di beatificazione e per questo è riconosciuto dalla Chiesa come Servo di Dio - la Comunità ha intitolato una scuola, che rappresenta un approdo per centinaia di bambini e ragazzi, spesso poverissimi e sfollati dalle zone di guerra. Proprio in questi giorni, mentre la città di Goma è assediata dai combattimenti tra le milizie dell’M23 e l’esercito congolese, gli alunni della scuola Floribert hanno sostenuto gli esami di stato.

La Comunità di Goma ha anche promosso anche un concorso musicale nei licei e nelle università del nord Kivu, dal titolo “Cantare la pace fa danzare il futuro”, a cui si sono già iscritte oltre trenta band. Il concorso culminerà, alla fine di luglio, in un grande festival della pace, rivolto ai giovani del Congo, del Ruanda e del Burundi. Uniti nel nome di Floribert, giovane cristiano che si è impegnato per la pace e il superamento di ogni nazionalismo e divisione etnica.