Civitavecchia: presentazione del progetto“UN MARE DI INCLUSIONE”

Martedì 23 luglio, alle ore 12.00, si svolgerà presso la Sala Conferenze della ASL Roma 4, situata in Via Terme di Traiano 39, Civitavecchia, una conferenza stampa dedicata alla presentazione del progetto sociale “UN MARE DI INCLUSIONE”.

Questo progetto, finanziato dall’Opera per le Missioni (OPM) della Chiesa Valdese e realizzato in collaborazione con l’Associazione Regionale Salute Mentale (A.Re.Sa.M.) OdV, ha come obiettivo principale il supporto ai cittadini affetti da disturbi mentali.



"UN MARE DI INCLUSIONE" si prefigge di combattere l'isolamento e lo stigma attraverso una serie di attività mirate che coinvolgono 50 utenti assistiti dal Centro di Salute Mentale della ASL Roma 4.