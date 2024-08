Si fa festa con i bambini delle Scuole della Pace nella caldissima estate pakistana

In Pakistan, in un'estate segnata da fenomeni climatici estremi - il caldo ha raggiunto punte di 49 gradi mentre improvvise piogge torrenziali hanno allagato interi quartieri di Lahore e di altre città del Punjab - le Scuole della Pace della Comunità di Sant'Egidio non hanno fermato le loro attività e hanno organizzato delle brevi vacanze per dare ristoro ai bambini dei quartieri cristiani, dove la scarsità di spazi e le difficili condizioni igieniche rendono le condizioni di vita ancora più gravi.



A Faisalabad si è realizzato un campo estivo di due giorni poco fuori dalla città, per una quarantina di bambini. Per molti di loro era la prima volta che uscivano dai poveri quartieri di Warispura e di Medina Town. Tutto - i giochi, le feste e l'ottimo cibo con i giovani della Comunità - era motivo di un continuo stupore, visibile sui loro volti e nei loro disegni. Anche a Islamabad e Lahore le giornate di vacanza nei parchi acquatici, che offfrono ristoro con il caldo estremo, si sono concluse con i "mango parties", la festa della tradizione pakistana che in questa stagione celebra il frutto nazionale.