Immaginare la pace. Anne Hidalgo: "I Sindaci artigiani quotidiani della coesione"

I sindaci possono e devono giocare un ruolo determinante per la pace perché "sono artigiani quotidiani della coesione delle nostre città". Anne Hidalgo, Sindaca di Parigi che ospita, su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, l'incontro internazionale 'Immaginare la pace', sottolinea come non di rado il sindaco rimane l'unica istituzione di riferimento in una città distrutta. "Abbiamo il dovere di immaginare una metodologia: quanti sono qui da tempo, quanti fuggono (nessuno lascia la propria terra per il piacere di farlo), fanno parte di una stessa comunità", insieme ai giovani che si domandano "se la vita sarà possibile su questa terra". Le città "devono guardare al futuro".