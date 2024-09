Haim Korsia, Gran Rabbino di Francia: la pace immaginata "non è un sogno, ma obiettivo è cammino perfettibile"

Per Haim Khorsia, Gran Rabbino di Francia, "Immaginare la pace" - il tema al centro del confronto internazionale a Parigi per iniziativa della Comunità di Sant’Egidio - implica che non siamo in pace. Immaginare la pace malgrado tutto: è la scuola dei profeti. Preparare l'alba immaginandola. Far sì che essa si realizzi. 'La riparazione del mondo, così fondamentale per il giudaismo, chiede intelligenze mescolate ed è il bisogno di questa epoca".

Victor Hugo scriveva: "...uniti, saremo invincibili". Parlava della Repubblica, "ma sognava la fraternità". Proprio "quando si combatte, in quel momento non si può smettere di Immaginare la pace, nei panni dell'altro, facendo morire anche una parte di sé in nome dell'altro". Il sogno non è utopia, ma un obiettivo e cammino perfettibile.