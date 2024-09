Le disuguaglianze interrogano l'economia? Landini: "Il valore viene da lavoro e non dalla finanza"

Occorre uno sforzo comune per affrontare problemi che oggi si presentano contemporaneamente. Oggi i lavoratori hanno perso diritti, sono precari e spesso sono poveri, sulla base di un modello che li mette in competizione in un mondo in cui il 10 per cento ha l’85 per cento della ricchezza. Maurizio Landini, segretario della Cgil, intervenendo a Parigi al panel su disuguaglianze ed economia, ironizza sul non proporre il superamento del capitalismo ma almeno sul porre vincoli sociali, perseguire la progressività fiscale e riconoscere che il valore viene dal lavoro e non dalla finanza. Da soli “non possiamo farcela e occorre non solo un sindacato mondiale ma una rete diffusa di lotta comune contro tutte le diseguaglianze”. Negli anni ’80 con il lavoro fisso non si era poveri e si progettava il future. Oggi invece i lavoratori spesso non possono pagare un affitto, i salari sono diminuiti e oggi sono meno del volume dei profitti