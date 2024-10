In libreria "Le parole della Pace", il nuovo libro di Andrea Riccardi. Prefazione di papa Francesco

Nel 1986 Giovanni Paolo II riunì ad Assisi i rappresentanti di varie religioni provenienti da tutto il mondo per una grande giornata di Preghiera per la Pace. Al termine di quell’incontro auspicò che le religioni continuassero a propagare il messaggio della pace e a vivere lo spirito di Assisi. A partire dall’anno successivo, attraversando varie regioni del mondo, la Comunità di Sant’Egidio ha iniziato a diffondere quello «spirito» con annuali incontri internazionali di Preghiera per la Pace, coinvolgendo leader religiosi e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni insieme a persone di buona volontà. Andrea Riccardi, autorevole e fedele interprete di tale percorso, ha sostenuto lo sviluppo di questo cammino. Vengono qui raccolti i suoi interventi tenuti in questi anni che delineano i principali momenti storici vissuti dalla comunità internazionale e indicano i nodi e le sfide per immaginare e dipingere un quadro di pace.



Note sull'autore

Andrea Riccardi ha insegnato Storia contemporanea e Storia della chiesa e delle religioni e ha ottenuto lauree honoris causa da numerosi atenei. Noto per aver dato inizio alla Comunità di Sant’Egidio, ha ricevuto il Premio Balzan per la pace nel 2004 e nel 2009 è stato insignito del Premio Carlo Magno. Ha dato vita a numerose iniziative di dialogo, mediazione e pace, sugli scenari internazionali più complessi. Acuto osservatore del presente, è una delle personalità più affermate della ricerca storica e religiosa. I suoi libri sono tradotti in varie lingue.