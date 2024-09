Papa Francesco, nel corso della visita in Belgio, ha incontrato alcune famiglie di rifugiati arrivati con i corridoi umanitari di Sant'Egidio

"Grazie, Papa Francesco!" E' il sentimento provato dalla Comunità di Sant'Egidio del Belgio, in occasione della visita di papa Francesco. In tanti hanno partecipato allo Youth Hope Happening e alla liturgia eucaristica nello Stadio Re Baldovino a Bruxelles, dove hanno ascoltato le parole del papa che, in tempi difficili, ha saputo toccare il cuore dei tanti fedeli.

Nel corso della visita, papa Francesco ha anche incontrato tre famiglie di rifugiati - da lui definiti "un'opportunità" per il Paese - arrivati in Belgio con i Corridoi Umanitari realizzati dalla Comunità di Sant'Egidio. Un momento di gioia, segnato da affetto e gratitudine sia per coloro che, provenienti da contesti di guerra, hanno finalmente accoglienza e pace, sia per gli amici della Comunità che li accompagnavano.