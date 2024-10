Make Peace [meno violenza, più futuro]. 8 ottobre, Teatro di Tor Bella Monaca (Roma), ore 9:30

Data: martedì 8 ottobre

Ora: 9:30 - 12:15 (circa)

Luogo: Teatro di Tor Bella Monaca (Via Bruno Cirino, 5 Roma)

Un evento di riflessione e approfondimento che vedrà la partecipazione di ospiti di eccezionale rilievo. Attraverso testimonianze potenti e dirette, l'incontro si propone di esplorare le questioni legate alla pace, alla non violenza e alla responsabilità civica, con un focus sulle esperienze di chi lavora in prima linea per costruire la pace.



Ospiti principali:

Lucia Monteiro, madre di Willy Monteiro, condividerà una toccante testimonianza sull'importanza di contrastare la violenza e promuovere una cultura del rispetto. I giornalisti Nello Scavo (in collegamento dall’Ucraina) e Lucia Capuzzi (in collegamento da Gerusalemme), inviati di Avvenire dalle zone di guerra, offriranno uno sguardo diretto sulle realtà dei conflitti attuali.

La giornalista Maria Cuffaro, storica inviata di guerra, rifletterà sulle conseguenze dei conflitti e sulle vie possibili per costruire la pace.



Realizzato nell'ambito del Festival dello Stupore, l'evento non si limiterà a trattare grandi temi internazionali, ma mostrerà anche come la pace possa essere costruita attraverso gesti quotidiani, grazie all'opera artistica di Barbara Gałińska.



Un'occasione imperdibile per gli studenti per ascoltare testimonianze dirette e riflettere sui grandi temi che modellano il mondo di oggi.