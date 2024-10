"La forza degli anni". A Firenze la parola agli anziani venerdì 11 e sabato 12 ottobre nella basilica di San Lorenzo su iniziativa della Comunità di Sant’Egidio

Con il convegno 'La forza degli anni', che la Comunità di Sant'Egidio promuove a Firenze venerdì pomeriggio 11 ottobre, alle 17, e sabato mattina 12 ottobre 2024, dalle 10, nella Basilica di San Lorenzo, gli anziani prendono direttamente la parola per intervenire con la loro sensibilità e la loro storia su temi decisivi per il vivere personale e comune.



Quest'anno saranno tre i panel di confronto. Il primo, venerdì pomeriggio, attinge alla sapienza dei Salmi per orientarsi nel nostro tempo, a partire da un versetto del Salmo 62: "Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore."

Sabato mattina invece, dalle 10, due i temi che saranno affrontati: 'L'altro fa rima con me: la benedizione di aiutare ad ogni età' e 'Ogni età ha le sue domande: gli anziani rispondono'.



Il convegno è promosso dalla Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con l'Arcidiocesi di Firenze e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e 8 per mille della Chiesa Cattolica.

