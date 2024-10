Commemorazione per i rifugiati deceduti alle frontiere europee – Amsterdam, 3 novembre 2024

Domenica 3 novembre 2024, alle ore 15.00, presso la Chiesa di Mosè e Aronne (Waterlooplein 207, Amsterdam) si terrà la commemorazione ecumenica annuale in ricordo dei rifugiati deceduti alle frontiere europee nell'ultimo anno. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti di diverse confessioni religiose.



Questa celebrazione mira a ricordare le vite spezzate di coloro che, in cerca di sicurezza e speranza, hanno trovato la morte tragicamente, spesso annegando in mare o morendo lungo altre rotte migratorie. I loro nomi saranno pronunciati, affinché nessuno di loro venga dimenticato.



Programma dell’evento:



Ore 13.30: La scrittrice Rosita Steenbeek discuterà la situazione dei rifugiati in Europa. Dopo la sua riflessione, sarà possibile incontrarla presso la Casa di Sant’Egidio (Waterlooplein 205) per un confronto aperto.



Ore 15.00: Commemorazione presso la Chiesa di Mosè e Aronne. Abdelkader Benali, scrittore e conduttore televisivo, offrirà una riflessione sui drammi dei migranti e sulla necessità di non dimenticarli.



Processione: Al termine del memoriale, si terrà una processione lungo l'Amstel, dove verranno deposti fiori in onore dei defunti.



L'evento è organizzato dal Consiglio delle Chiese di Amsterdam, Jeannette Noëlhuis, il Diaconato protestante, la Casa del Mondo e la Comunità di Sant’Egidio.