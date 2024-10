Sant’Egidio a Palermo, una città difficile ed eroica che chiede l’eroismo della solidarietà

Sabato 26 ottobre, Marco Impagliazzo ha visitato la Comunità di Palermo, recandosi alla Casa dell’Amicizia e alla Scuola della Pace, e ha preso parte alla preghiera serale nella chiesa di Santa Maria dei Canceddi al Capo.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per una riflessione sulla città di Palermo: terra di grandi difficoltà, di violenza, ma anche di scelte eroiche - come quelle di don Pino Puglisi, dei giudici Falcone e Borsellino, o di fratel Biagio, missionario del Vangelo tra i più poveri. Non eroi solitari, ma persone che hanno dato la vita per il riscatto della città, dei giovani e dei più poveri dal potere mafioso e dalla marginalità. Per questo – ha sottolineato Marco Impagliazzo - è necessario proseguire su questa strada ed esercitare insieme “l’eroismo della solidarietà”, continuando a spendere la propria vita per il Vangelo per la felicità di tutti, in particolare dei più poveri.