Il cordoglio, la preghiera e la solidarietà delle Comunità di Sant'Egidio della Spagna alle vittime dell'alluvione nella regione di Valencia

La Comunità di Sant'Egidio esprime il suo cordoglio per la perdita di vite umane e la sua solidarietà a tutte le persone colpite dalla devastante alluvione che ha colpito l'est della Spagna, in particolare la comunità valenciana.



La violenza distruttiva di questa DANA (acronimo di Depressione Atmosferica Isolata ad Alta Quota) si è intensificata come conseguenza dell’evidente cambiamento climatico ed pone l'a necessità di sviluppare nuove misure di protezione e prevenzione.



Di fronte a tragedie di tali dimensioni, riaffermiamo la nostra convinzione che “non ci si salva da soli” e la necessità di essere uniti e dimostrare fraternità, soprattutto con coloro che soffrono.



Le Comunità di Sant'Egidio della Spagna si sono riunite in preghiera per le vittime di questa tragedia e nelle diverse città stanno raccogliendo aiuti per rispondere ai bisogni della popolazione più vulnerabile colpita da questa tragedia.

PER SOSTENERE LE INZIATIVE DI SOLIDARIETA' DI SANT'EGIDIO SPAGNA