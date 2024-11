Novembre in libreria: "Oltre il male" Andrea Riccardi in dialogo con Edith Bruck; "I Giubilei nella storia" di Marco Impagliazzo; "La Parola di Dio ogni giorno" di Vincenzo Paglia

In libreria in questi giorni sono usciti tre nuovi volumi, di cui si consiglia la lettura:

Oltre il male

di Edith Bruck , Andrea Riccardi

casa editrice Editori Laterza

Edith Bruck e Andrea Riccardi vengono da mondi distanti, non appartengono alla stessa generazione, hanno radici culturali e religiose diverse. Entrambi però hanno conosciuto il male. A partire dal racconto delle loro esperienze, prendono avvio in queste pagine riflessioni lucidissime su cosa sia il male, su come possiamo affrontarlo e sulla necessità di non rassegnarci ad esso. Un appello oggi più che mai necessario. Per saperne di più

I Giubilei nella storia

di Marco Impagliazzo

casa editrice Morcelliana

“Ha ancora senso la celebrazione del giubileo?”: era la domanda ricorrente tra i cattolici nell'immediato post Concilio. Dopo il Vaticano II una celebrazione come quella giubilare sembrava anacronistica; eppure proprio quel Giubileo del 1975 - come nota un grande studioso francese, Alphonse Dupront, un osservatore laico della storia della Chiesa – “fu un grande successo”. Il volume, a mano dello storico Marco Impagliazzo, indaga i tratti di continuità e discontinuità di questa tradizione conciliare come si è tramandata e rinnovata fino ad oggi, dalla sua origine nel Medioevo. Un grande racconto per comprendere che cosa significhi l'indulgenza plenaria nella tradizione e per noi oggi, tra storia e novità, in preparazione delle celebrazioni del Giubileo 2025. Per saperne di più

La Parola di Dio ogni giorno 2025

di Vincenzo Paglia

casa editrice San Paolo

La Parola di Dio ogni giorno 2025 si colloca nell’anno del Giubileo, un’istituzione che affonda le radici nella tradizione biblica. Papa Francesco ha voluto riprendere questa tradizione con l’intento di favorire la nascita di un nuovo futuro. Per questo ha scelto il motto Pellegrini di speranza. Oggi siamo in mezzo alle guerre in Ucraina e in Terra Santa e alle altre 57 ancora aperte, in un clima di odio e di conflitto che sembra crescere piuttosto che diminuire. Non possiamo dirci estranei. Siamo sull’orlo dell’abisso non per caso ma per l’insipienza irresponsabile dell’intera umanità. A tutti si chiede uno scatto di responsabilità, di creatività e di audacia. È indispensabile incamminarsi verso una rinascita spirituale perché le società crescano in umanità, in amore e fraternità. Pellegrini di speranza nell’Anno Santo con la compagnia quotidiana della Parola di Dio. Per saperne di più