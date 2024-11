'Being born is not enough': il libro sul programma "BRAVO!" e la registrazione dei bambini in Africa è stato presentato a Blantyre nella sua edizione inglese

Il 7 novembre è stato presentato a Blantyre il libro ”Being born is not enough”, traduzione inglese del volume “Nascere non basta” sull’impegno del programma BRAVO! per la registrazione allo stato civile dei bambini in Africa.

E' stata l’occasione per riflettere sul contributo che il Programma Bravo! ha dato fin dal 2015 al rafforzamento del sistema della registrazione allo stato civile in Malawi, attraverso la sensibilizzazione delle famiglie, la formazione del personale, la promozione della registrazione gratuita per neonati e bambini nei centri sanitari. Nei centri supportati da BRAVO! più di 400 mila bambini in Malawi sono usciti dall’anonimato.

Tra gli altri sono intervenuti il Dr. Focus Maganga del Dipartimento di Studi linguistici e di comunicazione dell'Università di Scienze economiche e applicate del Malawi, il Dr. Noel Chikhungu, Direttore dell'Ufficio Nazionale di Registrazione (NRB), che hanno registrato l'impatto del programma sulla vita di milioni di bambini in Malawi, Mozambico e Burkina Faso, sottratti all'essere invisibili.

Potipher Magombo, coordinatore nazionale del Programma Bravo! ha spiegato come il Programma sia nato proprio dall’ascolto del grido di quei bambini i cui diritti sono troppo spesso violati.

Tra gli ospiti, presenti anche il direttore dei servizi sanitari del Comune di Blantyre, Semdan Seunda, il direttore della pianificazione e il commissario distrettuale di Blantyre, l'ufficiale capo della registrazione, i rappresentanti dell'ufficio di assistenza sociale, i principali ufficiali di registrazione di Blantyre, Mangochi e Balaka - dove il programma "BRAVO!" è attivo - insieme a volontari, amici e giovani provenienti da diverse zone di Blantyre.