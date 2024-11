Unità dei cristiani e preghiera per la pace: un evento promosso da Sant'Egidio e dalla Conferenza Episcopale messicana a Città del Messico

Domenica 10 novembre, nella Cattedrale Anglicana di Città del Messico, in occasione del 60º anniversario del decreto Unitatis Redintegratio, si è tenuta una Preghiera per la Pace promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, con la Conferenza Episcopale Messicana.



Durante l'evento, leader cattolici, anglicani ed evangelici hanno letto i nomi di paesi e regioni colpite dalla violenza e dalla guerra, per i quali hanno invocato la pace. L'Icona dei Nuovi Martiri e Testimoni della Fede (copia di quella custodita nella basilica di San Bartolomeo a Roma, memoriale dei Nuovi Martiri) è stata introdotta nell'assemblea liturgica, immagine di quell'“ecumenismo del sangue”, come lo ha definito da Papa Francesco, che unisce i cristiani al di là di ogni differenza.



L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione condivisa, sottolineando il desiderio di un cristianesimo che, pur in mezzo a tante difficoltà, continua a cercare la fraternità e la pace.