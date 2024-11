La Giornata Mondiale dei Poveri 2024 è stata celebrata dalle Comunità di Sant'Egidio nel mondo

In un tempo segnato dalla crescita della povertà, domenica 17 novembre, la Comunità di Sant’Egidio ha celebrato in tutto il mondo l’ottava Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco. A Roma, la Comunità ha partecipato alla celebrazione a San Pietro e al pranzo nell’aula Paolo VI insieme a un gruppo di senza fissa dimora, persone con disabilità e rifugiati, amici della Comunità durante tutto l’anno. Tra di loro erano presenti anche alcuni che hanno trovato casa e riacquistato speranza per il futuro.



Numerosi sono stati gli appuntamenti di solidarietà nelle città italiane e nei Paesi in cui Sant’Egidio è presente: in Europa, Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle Scuole della Pace, rifugiati e detenuti. Ovunque, la Giornata è stata occasione per lanciare, a poche settimane dall’inizio del Giubileo, un messaggio di speranza, invitando tutti a ripartire dalla solidarietà.