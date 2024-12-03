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      Il 3 dicembre "Immaginare la Pace" a Città del Guatemala. Istituto Italiano di Cultura, 16 Calle, 2-55, ore 18

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      3 Dicembre 2024 - CITTÀ DEL GUATEMALA, GUATEMALA

       

       

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      Immaginare la pace: un messaggio universale da Santiago de Cuba

      11 Novembre 2024
      SANTIAGO DE CUBA, CUBA