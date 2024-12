Presentazione a Roma il 5 dicembre del libro "Versi a Dio", antologia della poesia religiosa. Sala Conferenza della Comunità di Sant'Egidio, Via della Paglia 14b, ore 18

Giovedì 5 dicembre, alle ore 18.00 presso la Sala Conferenza della Comunità di Sant’Egidio in Via della Paglia 14B (Roma), verrà presentato il libro “Versi a Dio” (Crocetti Editore): un’originale antologia della poesia religiosa che intreccia i temi del divino rivelato al mondo e del dialogo in cui sono immerse le religioni, accompagnata da una “lettera ai poeti” di Papa Francesco,



Intervergono i curatori del volume Davide Brullo, Nicola Crocetti e Antonio Spadaro, moderati da Fabrizia Sabbatini (Pangea). Seguirà una conversazione tra la poetessa e scrittrice Francesca Romana De Angelis, Nader Akkad (Imam della Grande Moschea di Roma), Sandro Di Castro (presidente del “Bené Berith”) e Svamini Hamsananda Ghiri (Vicepresidente dell’Unione Induista Italiana), moderata dal Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo.