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      I pranzi di Natale di Sant'Egidio nel mondo - FOTOGALLERY

      26 Dicembre 2024 -

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      MONDO
      In Mozambico, mentre si aggravano le violenze, le Comunità di Sant'Egidio non rinunciano ad aprire le porte dei pranzi di Natale, luoghi di pace per tanti poveri

      26 Dicembre 2024
      MOZAMBICO

      COMUNICATI STAMPA
      Natale con la Comunità di Sant'Egidio: il pranzo che vince la solitudine

      25 Dicembre 2024
      ROME, ITALIA

      "Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia" (Lc.2,12). Buon Natale dalla Comunità di Sant'Egidio

      24 Dicembre 2024