Camerun: un gesto di solidarietà per i detenuti di Tcholliré

Tcholliré, situata nel nord del Camerun, è una città che affronta gravi difficoltà economiche e sociali. In questa regione, la prigione secondaria ospita numerosi detenuti in condizioni estremamente difficili, aggravate dalla mancanza di risorse e da infrastrutture gravemente compromesse. Sovraffollamento, carenza di servizi essenziali e strutture fatiscenti rendono la vita dei reclusi estremamente dura. Inoltre, una tromba d’aria ha distrutto tre anni fa i tetti delle celle e una parte del muro di cinta, aggravando ulteriormente la situazione. Oggi i detenuti possono uscire all’aperto solo per cinque ore al giorno, dalle 7:00 alle 12:00.

All’inizio dell’anno, i volontari della Comunità di Sant’Egidio hanno portato un aiuto concreto, distribuendo generi alimentari, sapone e scarpe ai detenuti, offrendo sollievo a chi vive in una situazione di grande disagio. «La vostra amicizia supera tutte le difficoltà», hanno dichiarato i detenuti, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto. La recente visita dei volontari è stata un segno tangibile di vicinanza e solidarietà. Grazie all’impegno della Comunità di Sant’Egidio, i detenuti hanno trovato una presenza amica, che continua a sostenerli e a dimostrare che non sono soli.