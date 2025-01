Premio Sant'Ilario 2025 per l'accoglienza ai migranti alla Comunità di Sant'Egidio di Parma

In occasione della festa di Sant'Ilario, patrono della città, il Comune di Parma ha conferito la Menzione Speciale del premio Sant'Ilario 2025 alla Comunità di Sant'Egidio, insieme a tutte le altre associazioni coinvolte, - si legge nella motivazione - “per aver messo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore delle persone ospitate nel centro temporaneo di accoglienza migranti di Martorano, supportandole, con dedizione e costanza, nel quotidiano percorso di integrazione nella società”. In particolare la Comunità ha promosso con decine di ragazzi da poco arrivati nel nostro paese, la Scuola di Lingua e Cultura Italiana, primo passo per una vera inclusione.

FOTO COMUNE DI PARMA