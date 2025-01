Il saluto del rappresentante dell'Arcivescovo di Canterbury e Direttore del Centro anglicano di Roma al termine del suo mandato alla Comunità di Sant'Egidio

Al termine del suo mandato come rappresentante personale dell'Arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede e Direttore del Centro anglicano di Roma, il Rev. lan Ernest, ha inviato una lettera di saluto, densa di sentimenti di amicizia e di gratitudine per la collaborazione avuta in questi anni con la Comunità.

"Poiché lascerò Roma alla fine di questa settimana - ha scritto - desidero esprimervi la mia profonda gratitudine per i legami di amicizia che abbiamo intrattenuto durante il mio mandato di Rappresentante personale dell'Arcivescovo di Canterbury presso la Santa Sede e

Il vostro amore per Cristo e per le persone più vulnerabili e rifugiate del mondo di oggi si riflette perfettamente nel modo in cui avete collaborato con il Centro anglicano, l'istituzione ecumenica ufficiale della Comunione anglicana".

Il reverendo Ernest ha inoltre ricordato la partecipazione agli Incontri Internazionali di Preghiera per la Pace a Berlino e a Parigi e l'accolienza della Comunità agli Arcivescovi metropoliti della Comunione anglicana nell'aprile 2024.