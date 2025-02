Giovedì 6 febbraio alle ore 18:30 il ricordo di Modesta Valenti alla Stazione Termini di Roma, nel luogo dove morì senza essere soccorsa 42 anni fa

Il 6 febbraio, alle ore 18:30, al binario 1 della Stazione Termini (ingresso da via Marsala 65), si svolge una cerimonia in memoria di Modesta Valenti, la donna senza dimora che 42 anni fa morì davanti alla stazione, dopo ore di agonia, perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale.

La cerimonia si svolge presso la targa che la ricorda.



Intervengono:



Gian Luca Orefice, Chief Human Resources di Ferrovie dello Stato Italiane.

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio.

Mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma delegato per la carità.