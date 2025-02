Giovedì 13 febbraio celebrazione per i 57 anni di Sant'Egidio nella basilica di San Paolo Fuori le Mura

Giovedì 13 febbraio, alle 18:30, nella basilica di San Paolo Fuori le Mura, a Roma, si celebrerà la liturgia per il “popolo” di Sant’Egidio che ricorderà i suoi 57 anni con una celebrazione presieduta dal cardinale Baldassare Reina, Vicario di Papa Francesco per la Diocesi di Roma.

Un'occasione per ringraziare il Signore per il dono della Comunità e far festa insieme a gente di ogni età e condizione sociale, tanti amici e sostenitori. La memoria delle guerre in corso, a partire da quelle in Ucraina, in Sudan, le tensioni nel Nord del Mozambico e nella Repubblica Democratica del Congo, le crescenti povertà e le emergenze ambientali che attraversano tanti paesi, non saranno dimenticate nel corso di questo anniversario. All’insegna della solidarietà e dell’impegno per la pace.



Tra i partecipanti alla celebrazione i senza fissa dimora, alcuni dei quali usciti dalla strada grazie al sostegno della Comunità, gli anziani, i bambini delle Scuole della Pace, le persone con disabilità, i “nuovi italiani” oggi integrati nel nostro paese e i rifugiati venuti con i corridoi umanitari. Ma anche i profughi ucraini, toccati da un conflitto che proprio in questo mese sta arrivando dolorosamente ai suoi tre anni.

L'anno passato è stato ricco di avvenimenti importanti, che abbiamo riassunto in questa fotogallery. Questi eventi esprimono la speranza e l'impegno a continuare a lavorare per un mondo di pace, in cui nessuno sia escluso.



Quello di Roma è solo il primo di altri appuntamenti in programma nei Paesi in cui è presente Sant’Egidio, dall’Europa all’Africa, dall’Asia all’America.