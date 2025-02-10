CHIUDI MENU
IT
LA COMUNITÀ
COME AIUTARE
CONTATTI
    MEDIA
    BLOG
    NOTIZIE E STORIE
    LIBRI
      CONTATTACI
      EVENTI

      Alcune immagini delle celebrazioni del 57mo Anniversario di Sant'Egidio nel mondo. Una fotogallery

      Tag:
      10 Febbraio 2025 -

       

      Febbraio
      13
      Giovedì
      partecipa
      EVENTI
      7 febbraio 1968 - 2025. La Comunità compie 57 anni. Tanti auguri, Sant'Egidio!

      6 Febbraio 2025

      EVENTI
      La celebrazione del 56° anniversario della Comunità di Sant’Egidio a Catania

      22 Maggio 2024
      CATANIA, ITALIA