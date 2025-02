Papa Francesco, in occasione del 57mo anniversario di Sant'Egidio, ha ricevuto in udienza Marco Impagliazzo a cui ha trasmesso l'incoraggiamento alla Comunità a proseguire nella ricerca della pace e l'accoglienza ai migranti

In occasione del cinquantasettesimo anniversario della Comunità, il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, è stato ricevuto da Papa Francesco in Vaticano.

Durante il colloquio il Papa ha espresso il suo sostegno e il suo ringraziamento per l’impegno realizzato nel corso degli anni a favore dei poveri e, in particolare, in questo tempo difficile, per l’accoglienza e l’integrazione offerta ai migranti attraverso i corridoi umanitari, rallegrandosi, in modo particolare, per l’ultimo arrivo, in salvezza, di circa 140 profughi dalla Libia.

Francesco si è anche congratulato con Impagliazzo per la recente rielezione a presidente di Sant’Egidio e ha esortato ad andare avanti sulla via della costruzione della pace, soprattutto là dove è assente, e nei paesi più difficili dove vive la Comunità.