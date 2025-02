"I Giubilei nella Storia". A Potenza la presentazione del libro di Marco Impagliazzo

Mercoledì 21 febbraio alle ore 18:00, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, si terrà la presentazione del libro “I Giubilei nella Storia”, scritto da Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio, edito da Morcelliana.



L’evento, promosso nell’ambito della rassegna culturale “Consiglio e Cultura: La Casa dei Lucani” dal Consiglio regionale della Basilicata, vedrà la partecipazione dell’autore insieme a S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo.



Il volume esplora il significato storico e spirituale dei Giubilei nella tradizione cattolica, analizzandone le fasi di crisi e rinnovamento fino ai giorni nostri, offrendo così una preziosa chiave di lettura in vista del Giubileo 2025.



“Siamo orgogliosi di ospitare un evento di così alto valore culturale e spirituale”, ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo. “Il Giubileo è un’occasione di riflessione e di rinnovamento per la Chiesa e per la società. Sarà anche il momento per parlare di pace con Marco Impagliazzo e la Comunità di Sant’Egidio, impegnata in tutto il mondo nella promozione della fraternità e della concordia tra i popoli”.



L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di approfondimento su un tema di grande attualità e rilevanza storica.