Una nuova Casa della Pace a Bogotà

A Bogotà, nel quartiere “Siete de Agosto”, si è aperta una nuova sede della Comunità di Sant’Egidio, una “Casa della Pace” pensata per gli adolescenti che si sono formati nella Scuola della Pace e che desideravano uno spazio dove potersi incontrare e preparare insieme le iniziative che portano ormai avanti da tempo a sostegno agli anziani in difficoltà del quartiere.



L’inaugurazione è stata anche l’occasione per presentare una mostra con i lavori realizzati dai bambini della Scuola della Pace negli ultimi cinque anni sui loro sogni per il futuro e le loro idee sull’utilizzo della nuova sede: una biblioteca, una mensa, un’area per lo studio, una sala cinema…in altre parole il desiderio di cose che spesso mancano nella loro vita quotidiana.



Nel centro si svolgerà la Scuola della Pace per i bambini del “Siete de Agosto”, ma sarà anche un luogo di incontro per le loro famiglie, per i giovani universitari della zona e per l’intero quartiere.