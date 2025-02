La Scuola della Pace arriva a Foggia: un nuovo spazio di amicizia e integrazione

Lo scorso martedì 18 febbraio ha preso il via a Foggia, in Puglia, la Scuola della Pace. Un'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio che ha portato gioia e speranza, offrendo uno spazio di amicizia e di cultura per più di quaranta bambini e per le loro famiglie, che hanno accolto con entusiasmo questa proposta.



La Scuola della Pace si svolgerà ogni martedì pomeriggio presso l’Istituto Comprensivo “Parisi De Sanctis”, situato nei Quartieri Settecenteschi, nel cuore del centro storico di Foggia. Si tratta di una zona caratterizzata da difficoltà economiche e sociali, dove la povertà e la necessità di costruire una convivenza inclusiva rappresentano sfide quotidiane. La presenza di numerose persone provenienti da diversi Paesi rende ancora più urgente il bisogno di luoghi di integrazione e dialogo.



Foggia è una città del Sud Italia che affronta problematiche come disoccupazione e criminalità, ma al tempo stesso è una comunità resiliente, capace di cercare soluzioni e costruire percorsi di speranza. Ne è una dimostrazione l’entusiasmo con cui tanti giovani universitari e liceali hanno scelto di aderire all’iniziativa, impegnandosi a promuovere un’educazione alla pace e alla solidarietà.



La Comunità di Sant’Egidio, presente nel territorio da circa un anno, porta avanti il suo impegno anche nel servizio ai senza fissa dimora e nella lotta contro la solitudine degli anziani. La nascita della Scuola della Pace rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: un luogo in cui la bellezza dell’incontro con i più fragili diventa un’opportunità di crescita per tutti, contribuendo a costruire una cultura di pace e un futuro più inclusivo e umano.